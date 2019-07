Úžasné záběry z vesmíru, sledujte sestup krytu do atmosféry. VIDEO

Falcon Heavy má za sebou třetí start letošního roku a během mise STP-2 bylo skutečně na co se dívat. Raketa poprvé startovala v noci, na obloze bylo například možné pozorovat úžasné obrazce, které se tvořily po odpojení pomocných stupňů.

Nevýhodou byla horší viditelnost při přistávání. Ani tentokrát se nepodařilo zachránit centrální stupeň, který minul loď Of Course I Still Love You (OCISLY) a následně explodoval. Na záběrech je vidět, jak se blíží k plošině, na poslední chvíli ale poodletí pryč.

Společnost se i tentokrát pokusila zachytit aerodynamický kryt, jeho půlky má zachytit speciální loď s ohromnou sítí. Právě v rámci noční mise se vůbec poprvé podařilo jednu polovinu krytu zachytit.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl