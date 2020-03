Uzavřené hranice Česko odřízly od světa. Přidalo se Slovensko i Polsko

Češi až na výjimky nesmějí vycestovat do zahraničí a podobně mají zakázáno vstupovat na území České republiky cizinci. Na hranicích by mělo být asi 2000 vojáků, kteří budou mít stejné pravomoci jako policisté. V noci situace na přechodech vypadala klidně, od rána se ale na některých místech tvoří dlouhé kolony.

Od půlnoci na pondělí hlídají policisté hranice s Polskem, a to v obou směrech, tedy směrem na Polsko i na Českou republiku. Každého z cestujících pečlivě kontrolují, jestli má povolení k překročení hranic.

Většinou se jednalo o Poláky, které z Česka do domoviny pustili po kontrole dokladů. Jeden řidič dodávky a jeho osádka měli ale smůlu. Neměli v pořádku povolení, a tak se museli na hranicích otočit a jet zpátky.

Polsko uzavřelo hranice o den dříve než Česká republika. V Náchodě si v pondělí ráno řidiči v kolonách postáli několik hodin. "Je to tragédie, stojím tady tři a půl hodiny," svěřil se TV Nova jeden z řidičů. "Stojím tady tři hodiny, je to nenormální," přidal se další.

Někteří cestující se však se situací na hranicích smířili. "Asi je to dobrý, hlavně, aby to něčemu pomohlo," prohlásil jeden z nich. Lidé si stěžovali i na to, že si nemohou nakoupit. Jedna z řidiček se musela vrátit domů poté, co místo do zaměstnání zamířila do obchodu Albert.

Od půlnoci začaly důsledné kontroly také na československé hranici. Během noci na hranicích se Slovenskem policisté dohlíželi převážně na kamiony.