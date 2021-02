Které okresy jsou na tom nejhůře? Překvapivě to nejsou ty uzavřené

Okresy Cheb, Sokolov a Trutnov jsou už třetí týden uzavřené a nesmí do nich nikdo kromě lidí, co v nich bydlí, pracují nebo chodí do školy. K uzavření došlo kvůli rychlému šíření nemoci covid-19. Hned pět okresů je na tom ovšem nyní ještě hůř, život v nich přitom funguje jako ve zbytku republiky.