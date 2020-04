Uzavřené školy lákadlem pro zloděje. Muži z Liberecka lup překazil alarm

Školy, které kvůli nařízení vlády zůstávají zavřené, lákají zloděje. V liberecké části Vratislavice nad Nisou se jeden z nich vloupal do tamní základky. Ještě na místě ho ale dopadli městští strážníci, a to ve chvíli, kdy vylézal okénkem ven. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu teď nenechavci hrozí až 8 let vězení.

Šestačtyřicetiletý muž měl dlažební kostkou rozbít okno v přízemí a nasoukat se do objektu vratislavické základní školy. "Musela to být razantní rána, protože kostka přeletěla přes půl třídy," řekl televizi NOVA školník Oldřich Nosek.

Muž měl pak začít hledat, co by se dalo ve škole ukrást. Nebylo toho pochopitelně mnoho, a tak se nakonec spokojil s batohem, taškou s mikinou a párem bot. To už o něm věděli strážníci městské policie, protože škola je napojená na alarm.

"Byl spuštěný alarm. Výzva mobilním telefonem městské policie, že došlo k vniknutí do objektu. Zadrželi ho po příjezdu policie," potvrdil školník Oldřich ze ZŠ Vratislavice nad Nisou.

Muži zákona zloděje zadrželi ve chvíli, kdy vylézal rozbitým oknem ven. A protože se mohlo jednat o potencionálně nakaženého, následovala celá řada opatření. První z nich byla podle Oldřicha Noska dezinfekce celého prostoru třídy.

"Člověk u těchto osob nikdy neví, kdy můžou být nakažené, tak byla provedena kompletní dezinfekce všech pomůcek a všeho vybavení a zasažené oblasti třídy," řekl školník.

Šestačtyřicetiletý muž způsobil škodu v celkové hodnotě 13 000 korun. Teď mu vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu hrozí až osmileté vězení, tedy dvakrát vyšší sazba, než je tomu za běžného režimu.

"Je to prasárna, tohle to se nedělá, 8 let bych mu dal," svěřil se TV NOVA se svým názorem na incident jeden z místních obyvatel. "Je to totálně neetické, využívat takovéhle situace, kdy lidi jsou v krizi," vyjádřil se další.