Uzavření okresů zasáhlo chod firem. Velká část zaměstnanců dojíždí

Nově vyhlášený lockdown pro tři okresy zasáhl do chodu mnoha firem. Jejich majitelé se na něco podobného připravovali, ale až ráno se dozvěděli, co je od půlnoci čeká. V prohlášení vlády teď hledají odpovědi a recept na to, jak a zda vůbec budou moci pokračovat ve výrobě.

Velké i malé firmy se ve čtvrtek probudily do razítkovacího dne. Aby se lidé mohli dostat do uzavřených okresů za prací, bez razítka to nepůjde. A to to mají někteří do práce jenom sedm kilometrů.

Paní Vlášková má stavební firmu v tachovském okresu. V uzavřeném Chebu má hned několik rozestavěných objektů. "Pro nás je to práce navíc," prozradila. A někteří podnikatelé už kvůli lockdownu přišli o první zakázky.

"Ukázalo se mi to hned, de facto hodinku po tiskové konferenci. Pán, který měl domluvené stěhování ze Sokolova do Kraslic, stěhování musel zrušit, protože se obával toho, že mě tam nepustí," uvedl Jiří Horáček z karlovarské stěhovací firmy.

Do řeznictví na okraji tachovského okresu jezdili zákazníci z Chebska za farmářskými výrobky. I když se jich zpřísněná opatření netýkají, pocítí to také. "Bude to tak 20 % zákazníků, budeme muset improvizovat," postěžovala si vedoucí řeznictví Slávka Páchová.

Lockdown trutnovského okresu dopadá i na průmyslového giganta Škodu Auto. Zaměstnanci vrchlabské Škodovky, kteří do zaměstnání jezdí z jiných okresů, se budou prokazovat kartičkou zaměstnance.

"My jsme se o tom opatření dozvěděli dnes, je to čerstvá informace," řekl ve čtvrtek mluvčí společnosti Tomáš Kotera. "Je to hruba jedna třetina našich zaměstnanců," dodal.

Podnik už má nastavená tvrdá opatření a teď přibyla další. "Nastavili jsme více než 80 opatření loni, některá jsem přidali na základě posledního vývoje situace. Jedná se o absolutní zákaz kouření ve všech prostorách firmy a nošení ochrany úst a nosu v prostorách i venkovních," informoval Kotera.

Firma na výrobu stavebních materiálů Liapor na Sokolovsku zaměstnává 200 lidí. Z toho 30 % musí dojíždět ze sousedních okresů.

"Zajišťujeme pro ně povolení. Připravujeme roušky, respirátory s požadovanými parametry. Chybí nám 15 % pracovníků a to začíná omezovat části výroby," uvedl generální ředitel společnosti Rufolf Borýsek. Firmy se obávají i pozdních příchodů zaměstnanců, a to kvůli policejním kontrolám.