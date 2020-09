Uzavřete Prahu, volají lidé z Moravy. Brno má dvakrát méně případů

Zatímco v Praze jsou počty nakažených vysoké, na druhém konci republiky jako by žádná epidemie neexistovala. Brno má poloviční počet nakažených oproti Praze a z Moravy se ozývají hlasy, že by hygienici měli v hlavním městě zavést karanténu.

V neděli hodinu po poledni to v Praze vypadalo, jako by ji zasáhla koronavirová deprese - město bylo poloprázdné. Před epidemií byly pražské náplavky přeplněny lidmi, dnes jich potkáte pouhé desítky. V Brně je situace přesně opačná.

Například na parkovišti na přehradě o víkendu nenajdete jediné volné místo. Kolem brněnského přístaviště korzují zástupy lidí a mezi nimi se proplétají cyklisté. Koronavirus tady nikoho netrápí.

Pan Holas patří do rizikové skupiny a místo, aby se strachy užíral doma, vyrazil posílit svoji imunitu do studené vody. "Je to dobré na zdraví, chodím sem pravidelně celé léto," svěřil se televizi Nova. Podzimní pohoda vládne i v centru Brna. Lidé se bezstarostně opalují v parcích i u kašny.

Při pohledu na rudě zářící Prahu na mapě nákazy zaznívají z Brna obavy. Hlavní město už má na počet obyvatel dvakrát tolik nakažených a řada lidí si myslí, že epidemiologové měří Pražanům jiným metrem.

"Ať zavřou Prahu, aby nejezdili po okolí a sem do Brna," říkají místní. Poukazují na to, že když se objevilo 25 nakažených v Litovli a Uničově, obě města bez varování policie uzavřela.