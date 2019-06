Užijte si léto na maximum díky zahradnímu nábytku

Na co myslet před výběrem?



Předtím než nábytek koupíte, měli byste se zamyslet nad tím, k jakému účelu jej budete používat. Budete na něm chtít spíše odpočívat? Nebo u něj stolovat?



Dalším kritériem je rozmyslet, kam nábytek umístíte a dobře poměřit jeho rozměry. O výběru by ovšem neměla rozhodnout jen cena. Kvalitní nábytek Vám může sloužit i několik let a není otázkou jen jedné sezóny.





Výběr typů zahradního nábytku je opravdu pestrý, zvolit můžete dřevěný nábytek, nábytek z ratanu, oblíbený zahradní nábytek z technoratanu a v neposlední řadě nábytek z kovu nebo plastu.Přemýšlíte nad tím, zda dát přednost přírodnímu nábytku, nebo raději zvolit ten modernější materiál. Přírodní nábytek si Vás jistě získá svým vzhledem a netradičním materiálem, díky němuž se budete cítit ještě blíže přírodě. Na druhou stranu nábytek z umělého materiálu vyniká snadnou údržbou a odolností proti vlivům prostředí. Nábytek stačí obvykle pouze zakrýt plachtou a můžete jej mít venku po celý rok.Nábytek z umělého ratanu neboli technoratanu velmi věrně imituje přírodní ratan. Na rozdíl od něj však nabízí celou řadu praktických vlastností v čele s vysokou odolností a dlouhou životností. Technoratan může mít téměř jakýkoliv tvar a také širokou škálu barev a barevných odstínů.Technoratanový nábytek je tvořen ocelovou nebo hliníkovou konstrukcí, oplétanou jednotlivými vlákny technoratanu. Plastový nábytek, který imituje technoratan, se vyrábí lisováním, přičemž se do formy odlije plast se strukturou ratanu. Tento typ nábytku však nenabízí takovou škálu barev jako technoratan.Nehledáte pouze nábytek určený pro relaxaci, ale chcete ten, k němuž si můžete pohodlně sednout, popíjet letní drinky s přáteli a grilovat? Pak je tento typ zahradního setu vhodný právě pro Vás! V současnosti jsou velmi oblíbené jídelní sety z hliníku v kombinaci s polywood - materiálem, který dokonale imituje dřevo a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Je odolný proti sněhu, dešti a slunečnímu záření.