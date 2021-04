Uživatelé WhatsAppu v ohrožení. Růžová verze vás připraví o všechno

Růžový WhatsApp se tváří jako oficiální aktualizace oblíbené chatovací služby. Jeho popis tvrdí, že kromě růžového vzhledu přidává i další užitečné funkce. Kdo si ho ale nainstaluje, vystavuje se velkému nebezpečí.

Odkaz na stažení chodí uživatelům přímo do zpráv. Po instalaci chce falešný WhatsApp přístupové údaje. Jakmile je zadáte, vaše soukromá data už nejsou v bezpečí. Na řádění podvodníků upozornil expert na kyberbezpečnost Rajshekhar Rajaharia.

Potíž je v tom, že malwarový růžový WhatsApp je tomu pravému velmi nápadně podobný. "Dejte si pozor na WhatsApp Pink! Skupinami se přes odkaz ke stažení šíří tento virus. Neklikejte na nic, co se jmenuje WhatsApp Pink. Jinak úplně přijdete o přístup ke svému telefonu," varoval Rajaharia.

Hackeři se pak budou moct dostat k vašemu seznamu kontaktů, zprávám, heslům nebo při nejhorším i PIN kódům k platebním kartám.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2