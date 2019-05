Mladík (15) uškrtil svou macechu. Teď v Bezděkově skočil pod vlak

Teprve dvacetiletý mladík spáchal sebevraždu skokem pod vlak. Zahynul v Bezděkově nedaleko Klatov ve čtvrtek ráno. Muž měl za sebou nesmírně těžkou minulost, šlo totiž o nejmladšího jihočeského vraha. Na případ upozornil Deník.

Hrůzný čin se stal před pěti lety. Chlapci tenkrát bylo 15 let. Chodil do prvního ročníku na uměleckou školu a až doposud byl podle svého okolí bezproblémový. Když se ale rozpadlo manželství jeho rodičů, neunesl to. Otec si našel novou partnerku a měl s ní dítě. Čtyřiatřicetiletou Lucii chlapec napadl a uškrtil. Zůstalo po ní roční miminko.

Podle informací TV Nova byl do té doby pohodový student Střední umělecko-průmyslové školy v Bechyni silně fixován na svého otce, který působil na stejné škole. Neunesl jeho odchod. Svou náhradní matku měl považovat za rozvracečku rodiny.

Mrtvola mladé ženy se pak našla v panelákovém bytě. "Takhle mladého pachatele vraždy v Jihočeském kraji nepamatujeme," uvedl tenkrát k případu policejní mluvčí. Mladík tenkrát vzhledem k věku dostal čtyř a půl letý nepodmíněný trest.

Na svobodu byl mladík propuštěn teprve nedávno, na návštěvy do vesničky na Klatovsku měl jezdit pravidelně, podle místních s ním nebyly problémy. "Kluk byl sympatický, milý a šikovný, okoukal keramické řemeslo od svého otce. Bohužel až do té tragické události. K nám do obce, odkud pocházela jeho matka, jezdil k babičce a dědovi. Je to hodně smutné, i přesto, co sám udělal," řekl Deníku jeden z obyvatel vesničky.