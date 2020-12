V 71 letech si sama zdobí celý dům! Má tam už desetitisíce světýlek

V září oslavila Jiřina Janoušková 71. narozeniny a energie má na rozdávání. Každý rok se těší na advent, kdy vybalí ze sklepa vánoční řetězy a po celém okolí rozzáří dům a zahradu. Vášeň pro světýlka v sobě objevila v zámoří.

"Před lety jsem byla s manželem v Kanadě a tam se mi moc líbilo, jak mezi sebou sousedi soutěží. Bylo to krásné, a když jsme si koupili tenhle domeček, tak jsem začala se světýlky. Nejdřív vevnitř, pak balkón a první stromek. Uplynulo deset let a už mám plnou zahradu," popsala Jiřina.



Naaranžovat 22 tisíc žárovek zvládne Jiřina za 14 dní. Oproti vyhlášeným majitelům vánočních domů ale ten její v Seči u Pardubic hraje všemi barvami. Letošní novinkou v duhovém spektru je fialová.



"Většinou si to každý dělá v nějakém tónu, ale já mám ráda barvy, protože barvy k Vánocům patří, a zvlášť v letošním roce je to důležité. Mám tady jeden ústřední stromeček a na něm každý rok změním barvy a lidi se těší na to, co bude nového a jak jsem to zase změnila," vysvětlila.

Anketa Jaká světýlka o Vánocích upřednostňujete? Pestrobarevná 13 6 hlasů Jednobarevná 53 25 hlasů Nemovitost si nezdobím 34 16 hlasů Hlasovalo 47 lidí.

Vyčerpávající je to, jen když je hodně chladno a musí se chvíli co chvíli zahřívat u kamen. Samotné natažení kabelů bere jako výzvu, a tak pomoc ostatních nevyžaduje. Ve zdobení má svůj systém a společnost jí přitom dělá zlatý retrívr.

"Pejska mám dva roky a ten první rok to bylo kruté, protože jsem vždycky přijela domů a některá světýlka nesvítila. Takže jsem začala pátrat, kde to zase překousal, a pak jsem spravovala a spravovala. Obvykle si navíc vybral ten nejdražší řetěz. Ale teď už je to dobrý, už je hodný," pochválila psa Jiřina.



Paní Jiřina je věčně usměvavá a plná optimismu. Letos se nenechala odradit ani manželem, který do ní šil, aby si v covidovém roce odpočinula. Ona sama má ale důvod, proč v tradici pokračovat.

"Už v říjnu se mě spousta lidí ptá, jestli budu zase svítit, protože už jsem v pokročilém věku a nevím, jak dlouho to budu ještě dělat. Ale strašně se mi líbí, když stojím za záclonou a pozoruji, jak tady chodí lidi a děti dělají "jééé". To mi dělá největší radost," přiblížila Jiřina.