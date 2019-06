V 9. měsíci na koncertě: Fanynka Pink porodila už při první písničce

Na úterním koncertě zpěvačky Pink porodila její skalní fanynka Denise Jonesová. Ta na koncert do Liverpoolu přijela, když byla už v devátém měsíci těhotenství. Pink ani nedozpívala píseň Get The Party Started a už museli přijet záchranáři.







Ti byli udiveni, jak rychle přivedla dítě na svět. Porod proběhl přímo na stadionu Anfield. Denise pocházející z města Huyton pojmenovala dcerku příznačně – Dolly Pink. Pro portál Liverpoolecho.co.uk promluvila až z nemocnice, kam byla posléze převezena. "Jsem pořád v šoku a trošku zklamaná, že jsem prošvihla koncert. Teď bych ale nemohla být šťastnější," řekla.







Dolly Pink po narození vážila téměř tři kilogramy a v současné době se těší dobrému zdraví. "Původní plán byl pojmenovat ji Dolly Louise, ale když se narodila na koncertě, změnili jsme to na Dolly Pink," dodala šťastná maminka pro Liverpoolecho.co.uk.