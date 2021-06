V Americe lákají na loterii. I česká vláda chce motivovat lidi k očkování

Zájem o očkování proti koronaviru má u nás zatím zhruba 62 procent dospělé populace. Vyplývá to ze statistik. Jenže k dosažení kolektivní imunity je nutné proočkovat asi tři čtvrtiny obyvatel. Vláda proto teď hledá způsob, jak lidi ke zdravotníkům dostat. Ale na rozdíl od odborníků neuvažuje o finanční motivaci.

Jak přilákat lidi do očkovacích center? Před takovou otázkou teď stojí vláda. Zájem Čechů o vakcínu k získání kolektivní imunity zatím nestačí. Na to, aby byla plošně chráněna celá společnost, by bylo potřeba podle odborníků naočkovat přes tři čtvrtiny obyvatel.

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ale vyplývá, že zájem o očkování má aktuálně jen asi 62 procent dospělých. I když k tomu přičteme děti mezi 12 až 15 lety, které se budou také moci očkovat, a jichž jsou v populaci zhruba čtyři procenta, stále je to málo.

"Určitě potřebujeme ještě více naočkovat. Teď zvažujeme, jak vlastně posunout očkování dál. Ať už je to kampaň, ať už je to odbourávání nějakých bariér, možná že i využití třeba více mobilních očkovacích týmů," sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Pan ministr opakovaně slibuje, že se vrhne teď na tu větší propagandu, ale zatím se nic zásadnějšího neděje," nešetřil kritikou místopředseda TOP 09 a lékař Vlastimil Válek.

"Vláda úplně zapomněla na praktické lékaře. To jsou ti, kteří své pacienty znají nejlépe, mohou s nimi mluvit a mohou jim to vysvětlovat. Mají větší důvěru než nějaká kampaň," nastínil jednu z možností senátor Marek Hilšer (STAN).

Vůbec nejmenší zájem je o vakcínu mezi mladšími ročníky. Podle odborníků se ale očkovacím centrům vyhýbají i lidé žijící pod hranicí chudoby.

"Já bych se přimlouval, aby byla pozitivní motivace třeba u těch nízkopříjmových skupin tím, že se přijdou naočkovat a dostanou 500 korun na ruku," navrhnul imunolog Václav Hořejší.

"V některých státech v Americe, jako je třeba Ohio, zkouší loterie, že nějaký člověk vyhraje třeba milion dolarů," upozornil na účinnou metodu sociolog Daniel Prokop.

Podle sociologů by ale mohl lidi motivovat třeba i den volna v práci po prodělaném očkování a pomoci by mohl i snazší přístup k vakcíně. Vláda teď podle ministra Vojtěcha zvažuje i to, jestli nezruší nutnost se pro získání vakcíny registrovat.