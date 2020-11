V autobusu nemá člověk ani metr místa, v obchodě jich musí mít 15! VIDEO

Do obchodu jen s košíkem, a pokud je tam moc lidí, tak musíte počkat venku. Každý člověk tam musí mít pro sebe prostor 15 metrů čtverečních. Ale v MHD je situace diametrálně odlišná, jak zjistila redakce TN.cz.

Po Praze jezdí například na lince 244 model autobusu SOR BN 12, který je dlouhý 11,9 metru a široký 2,5 metru. Když pomineme tloušťku kapoty a vybavení autobusu, jako jsou sedačky a prostor pro řidiče, jednoduchým výpočtem (11,9 x 2,5) zjistíme, že autobus má plochu 29,75 metrů čtverečních (zaokrouhlíme na 30 metrů čtverečních).

Pokud by tedy v MHD platila stejná opatření, jako v obchodech, mohl by v autobusu cestovat kromě řidiče už jen jeden cestující – každý člověk pro sebe musí mít 15 metrů čtverečních, vzpomínáte? (15 x 2=30). Kdyby se řidič nepočítal, v autobusu by mohli jet cestující už dva.

Redakce TN.cz se proto rozhodla zjistit, jaká je situace v praxi. A výsledek byl opravdu zajímavý. Z autobusu (stejný typ, který jsme popsali výše), o ploše 30 metrů čtverečních, vystoupilo přesně 30 lidí. Každý měl tedy v době jízdy k dispozici jeden metr čtvereční, pokud ovšem nepočítáme řidiče. Pokud počítáme i řidiče, tak má každý pasažér méně než jeden metr čtverční místa...