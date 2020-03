V Benešově prý řádí travič! Místní lidé se bojí o své mazlíčky i o děti

Travič má podle informací TN.cz na Benešovsku řádit již několik let. Jen v minulém roce měl mít na svědomí hned několik domácích mazlíčků. "Ozývají se mi další lidé, kterým bylo otrávené zvíře. Všichni měli stejné příznaky. Veterinář říkal, že někdo chtěl mít jistotu, že zvíře nepřežije," řekl redakci TN.cz benešovský zdroj.

"Během své praxe jsem se s takovým případem už setkal," potvrdil zvěrolékař z Benešova. Jeden z místních psů se měl podle informací TN.cz stát obětí traviče dokonce dvakrát, podařilo se ho však uzdravit. Kočku, kterou její majitelka našla před domem s rudou pěnou kolem tlamy, ale už veterinář zachránit nedokázal.

Benešovští se kromě mazlíčků bojí i o své děti. Většina místních má prostornou zahradu, kde si se zvířecími parťáky hrají také děti. Obyvatelé tak mají strach, že se případnou jedovatou návnadou mohou otrávit i jejich nejmenší. Obavy z neznámého traviče vedou podle informací TN.cz lidi k tomu, že přestali své mazlíčky pouštět volně ven a děti nenechávají bez nepřetržitého dohledu ani na vlastním pozemku.

Řada místních se rozhodla otravu zvířecího kamaráda policii vůbec nenahlásit. Ti, kteří to zkusili, mají zatím smůlu. Hledání pachatele podobného zvěrstva je prý totiž běh na dlouhou trať a čin se velmi obtížně se dokazuje. Policisté podle mluvčí Moniky Schindlové takový případ aktuálně neevidují.

V minulosti k vyšetřování útoku traviče však došlo. Obětí se stal devítiletý americký stafordširský teriér. V listopadu 2018 byl ale případ odložen. Pachatel byl neznámý a podle policie se nepodařilo zajistit důkazy, které by jednoznačně prokázaly, že došlo k trestnému činu. Policisté však na základě lékařské zprávy potvrdili, že příčinou smrti psa byla otrava.

Podle informací veterináře, který měl zvíře na starosti, někdo psovi podal jed s extrémním obsahem zinku. Pes podle vyjádření odborníka zvracel a měl průjem, nemohl chodit a byl apatický. Zemřel prý na selhání ledvin a jater, které bylo přímým důsledkem otravy.

"Po provedených šetřeních a veterinárním vyšetření uhynulého zvířete, nezbývá policejnímu orgánu než konstatovat, že pes byl skutečně otráven blíže nezjištěnou látkou obsahující vysoké koncentrace zinku. Ve věci jsou tedy naplněny znaky skutkové podstaty přečinu týrání zvířat. Nepodařilo se však přes veškerou snahu zjistit konkrétní osobu pachatele, tudíž nebylo možné zahájit trestní stíhání," informovali policisté, kteří smrt podle místních klidného a bezproblémového psa vyšetřovali.

GALERIE: Otrava psa v Benešově - 1 1 / 4 Otrava psa v Benešově - 1 4 fotografie Zobrazit celou galerii

Obyvatelé Benešova přesto doufají, že se traviče podaří dopadnout. "Trvá to tu už velmi dlouhou dobu a opakovaně. Jsou to členové rodin. Syn během jednoho roku přišel o babičku, dědu a pejsek byl jeho parťák od narození. Strašně ho miloval. I když jsem se snažila mu ho vynahradit druhým, už je to něco jiného," svěřil se zdroj TN.cz se zoufalstvím, které v městě panuje.

Travič psů řádil také ve Znojmě. Podívejte se na reportáž TV NOVA: