V Berlíně padala zeď, Češi mohli sledoval svatořečení Anežky České

Je to 30 let, co byla prohlášena za svatou Anežka Česká. Podle historiků se tato událost stala předzvěstí sametové revoluce, která proběhla o pět dní později. Povolení úřadů sledovat obřad přímo z Vatikánu totiž dostaly tisíce věřících z Československa, a to přesto, že vycestování ze země tehdy komunistický režim značně omezoval.