V Berlíně vyháněl lidi z ledu vrtulník, děti se bály vrátit zpátky. VIDEO

Vrtulník byl přitom o víkendu k vidění na více místech Berlína, kde pokazil zimní radovánky všem, kteří chtěli část volna strávit na zamrzlých vodních plochách. Jeho cílem bylo například i Weißen See (Bílé jezero), kde se pohybovalo asi 150 lidí.

"Bylo to dramatické. Helikoptéra přiletěla s nosem skloněným k zemi a zvednutým zadkem, vypadalo to jako ve filmech. Byla jen pár metrů nad ledem," popsal pro portál Berliner Zeitung Ferdinand Pohl, který tu byl se svojí dcerou. Z vrtulníku znělo hlášení vyzývající všechny, aby ledovou plochu opustili.

Lidé ale prý odcházeli sami, protože je bičovala bouře sněhu a ledových krystalků zvířená rotorem vrtulníku. "Helikoptéra neodletěla až do chvíle, dokud z ledu neodešli všichni," uvedl Pohl. Krátce nato se jezero opět zaplnilo, ale děti prý byly vyděšené a odmítaly se na rozdíl od dospělých na led vrátit.

"Zbrklé a nezodpovědné. Ano, lidé by na led neměli chodit, pokud to není bezpečné. Ale uprostřed té zvířené bouře byly malé děti," rozzlobil se na twitteru Eoghan Sweeney, který manévry policejní helikoptéry natáčel.

Policisté se ovšem hájí, že led není bezpečný. Ilustrují to na případu ze soboty, kdy se na jezeře Schlachten See led propadl pod otcem a jeho ročním dítětem. Oba záchranáři převezli do nemocnice na vyšetření.

Nedávno strážníci a policisté zasahovali i v Praze na Petříně, odkud mimo jiné vyháněli děti, které tam bobovaly. Více v reportáži TV Nova: