V Beskydech napadl sníh, bylo až minus 10! Kdy se znovu oteplí?

Za mlhou tak hustou, že by se dala krájet… Jako v pohádce to v pátek vypadalo ve vyšších polohách na Moravě a ve Slezsku. Sněhový poprašek pokryl i Pustevny a bylo to na koulovačku. Teploty klesly k minus pěti stupňům, na některých místech bylo ale až minus deset.

Počátkem týdne byly v Česku teploty vyšší než ve Středomoří, teď ale máme chladněji než ve Skandinávii a o víkendu se to nezmění. Zimní kabáty tak ještě do šatníku neschovávejte.

"Sněžit by mělo od vyšších poloh, od 500 až 600 metrů nad mořem. Vypadá to, že nejvíce by mohlo napadnout v Jeseníkách, případně v Krkonoších, a to tak okolo pěti centimetrů," sdělila meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu Jana Hujslová.

Teplotní rozdíly mohou řidičům, kteří už přezuli na letní gumy, zkomplikovat jízdu. "Zatím to vypadá, že nejchladnější by měla být noc na úterý, kdy by na celém území měl mrznout. Minima od nuly do minus čtyř stupňů," doplnila Hujslová.

Pak se ale opět výrazně oteplí a pánové na Velikonoce budou moci chodit na koledu v letním oblečení. Čekají nás totiž opět dvacítky a slunečné počasí.