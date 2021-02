Na Slovensku vyhlásili boj covidu: V tramvajích mají lidé raději mlčet

Kromě zákazu mluvit s řidičem by pasažéři v prostředcích městské hromadné dopravy v Bratislavě neměli konverzovat ani mezi sebou. Takové doporučení pro cestující zveřejnil dopravní podnik na svých facebookových stránkách. Inspiraci našel ve Francii.

Bratislavský dopravní podnik doporučuje cestujícím, aby v tramavjích nebo autobusech za jízdy nemluvili a to z důvodu snížení rizika přenosu nákazy koronavirem. Navíc lidem doporučil nosit v prostředcích MHD respirátory.

Inspirace přišla z Francie. Tamní národní lékařská akademie vydala prohlášení, ve kterém žádá občany, aby se v prostředcích hromadné dopravy vyhnuli telefonování a konverzaci s ostatními pasažéry. Podle francouzské akademie se tak výrazně sníží riziko přenosu nákazy.

"Pokud by byli ve vagonu jen tři lidé, nebyla by konverzace ani telefonování problém, ale pokud jste jen několik centimetrů od ostatních, bylo by lepší nemluvit," říká člen francouzské akademie Patrik Berche. Podobné doporučení vydali i ve španělském Katalánsku.