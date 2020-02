V Bratislavě přistálo letadlo z Číny. Posádka nesmí vystoupit ven

Letadlo přistálo na letišti Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě v pátek kolem sedmé hodiny ranní. Na ranveji stráví přibližně dvanáct hodin. Po celou dobu jeho posádka nesmí z letadla vystoupit. Výjimku má pouze pilot.

Zaměstnanci letiště, kteří budou pomáhat s nakládáním zdravotnického materiálu, musí mít na sobě ochranné oblečení. Vláda tak chce zamezit možnému šíření koronaviru. Součástí nákladu jsou roušky, ochranné brýle nebo rukavice.

Dříve se objevila se také informace, že se vydalo čínské letadlo do Bratislavy poté, co mu přistání zamítla rakouská Vídeň. Podle portálu tvnoviny.sk tuto informaci vyvrátila mluvčí letiště Veronika Ševčíková. Letadlo by mělo Slovensko opustit kolem třetí hodiny odpoledne.