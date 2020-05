V Brazílii nemají kam pohřbívat mrtvé, Trump si vyrazil bez roušky

V Manaus, dvoumilionovém městě na severozápadě Brazílie, neví kam s mrtvými. Stovky těl pacientů, kteří prohráli svůj boj s koronavirem, pohřbívají zaměstnanci hřbitova s pomocí těžké techniky do hromadných hrobů.

Jen v tomto městě už onemocnění Covid-19 podlehlo okolo 500 lidí a starosta nedávno požádal světové lídry, včetně německé kancléřky Merkelové nebo prezidenta Donalda Trumpa, o pomoc.

"Manaus potřebuje přístroje na počítačovou tomografii, skenery, ventilátory a ochranné prostředky. Cokoliv, co by pomohlo zachránit lidské životy," žádal starost Manaus Arthur Virgilio Neto.

Počet nakažených stále rychle roste i v některých státech v USA, přesto chce prezident Donald Trump v horizontu několika týdnů rozpustit krizový tým odborníků. Plány o návratu k normálnímu životu oznámil šéf Bílého domu během exkurze v továrně na výrobu respirátorů.

Do fabriky, kde mají všichni zaměstnanci povinně zakrytá ústa a nos, dorazil bez roušky, za což si vysloužil kritiku. "Naše země vstoupila do druhé fáze bitvy - je jí velmi bezpečné a postupné znovuotevření. Kdo by si pomyslel, že tohle vůbec někdy řekneme?" prohlásil Trump.

Zpět do zajetých kolejí se život postupně vrací i v čínské provincii Chu-pej, odkud se pandemie koronaviru začala do světa šířit. Ve školních lavicích poprvé od vypuknutí epidemii zasedli žáci vyšších ročníků.

Studenti ve Wu-chanu se postupně vrací do škol: