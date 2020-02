V Brazílii objevili nový záhadný virus. Nikdo neví, co je zač

Yaravirus byl objeven v uměle vytvořeném jezeře Pampulha, které leží na západě Brazílie nedaleko města Rio de Janeiro. Své jméno dostal po mytologické královně vod Yaře. Informoval o tom web Science Alert.

Vědci jsou jím zcela fascinováni. Virus je totiž zahalen tajemstvím - většina jeho genů je naprosto neznámá. "Většina známých virů má mnoho společných rysů, díky kterým se povedlo je rozdělit do příbuzných skupin," napsali vědci ve své studii.

Yaravirus ale představuje výjimku. Ve svém výzkumu vědci zjistili, že více než než 90 % jeho genů zatím nebylo objeveno a popsáno. Pouze šest z nich je vzdáleně podobných s jinými již známými geny virů.

"Současná metagenomická analýza, která slouží pro detekci virů, by ani nerozpoznala, že je yaravirus virem," uvedli vědci. Zatím se tak neví, co je zač. Mohlo by se jednat o prvního objeveného zástupce neznámé skupiny virů, nebo vzdálený druh, který se nějak vyvinul do jiné formy.