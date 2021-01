V Británii je na prodej celá vesnice. Za stejnou cenu seženete byt v Londýně

Vesnice Aberllefenni ve Walesu byla poprvé nabídnuta k prodeji v červnu 2016. Příliš velký zájem o ni ale podle portálu Mirror nebyl. Všech 16 domů, chalup a desítek hektarů zemědělské půdy má nyní dohromady přibližně stejnou hodnotu jako apartmán v luxusnější části Londýna.

Makléři z realitní kanceláře Dafydd Hardy, která se pro historickou vísku snaží najít kupce, se domnívají, že rok 2021 bude tím rokem, kdy se prodej vesnice konečně podaří. "Poslední prodej padl v listopadu 2020, což bylo frustrující," vyjádřili se pro velšská média.

V domech v Aberllefenni dříve sídlili pracovníci nedalekého břidlicového lomu a patřily rodině Johna Lloyda, generálního ředitele společnosti Caernarfon Inio Jones & Co Ltd, která areál koupila v 60. letech minulého století. Ta lom v dubnu 2016 prodala a krátce na to i domy v historické vesnici.

Podle makléřů by covidová opatření mohla pomoci s hledáním vážných zájemců – omezení dle jejich slov mají tendenci lidi přimět, aby si o nemovitosti vyžádali co nejvíc informací ještě před tím, než se na ni rozhodnou přijet podívat.

Vesnici Aberllefenni tvoří celkem 16 domů a chalup a desítky hektarů pozemků: