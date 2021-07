V Británii rychle přibývá nakažených. Země ale plánuje rozvolňovat

Britský premiér Boris Johnson v pondělí i přes rostoucí počet nakažených s největší pravděpodobností oznámí konec preventivních opatření v zemi. Ta přestanou platit příští týden. Lidé by například nově nemuseli nosit roušky ve vnitřních prostorech. Za poslední týden přitom přibývá v průměru okolo 31 tisíc případů nákazy denně.

Hromadná doprava, úřady, nákupní centra. Všude tam by Britové od příštího pondělí nemuseli mít roušku, a to i přesto, že se v zemi bleskově šíří nebezpečná mutace koronaviru delta. Přesná pravidla má oznámit premiér Boris Johnson v pondělí. Už teď je ale pravděpodobné, že nošení roušek by mohlo být dobrovolné.

"Jsem přesvědčen o tom, že můžeme přejít ke kroku číslo čtyři. Musíme být ale opatrní. V pondělí stanovíme jasné pokyny týkající se přechodu od vlády prostřednictvím diktátu směrem k převzetí vlastní zodpovědnosti za naše činy,“ řekl britský vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi.



Jestli ministry od ukončení opatření odradí varování odborníků, kteří v příštích týdnech očekávají až dvoumilionový nárůst nakažených, se ukáže v pondělí odpoledne.



Epidemie koronaviru nyní sužuje také Indonésii. V zemi dochází nemocniční lůžka a lidé se svými příbuznými snaží za každou cenu sehnat lahve s kyslíkem.

Koronavirus a špatná ekonomická situace vyhnala do ulic tisíce Kubánců. Během největších protivládních protestů za posledních 30 let se několik lidí zranilo.