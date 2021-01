Ve Velké Británii platí přísná opatření kvůli epidemii koronaviru. To se zřejmě nelíbilo početné skupince lidí, která se rozhodla vyrazit do největšího parku ve městě Leeds. Co se dělo na místě asi nikdo nečekal. Čerstvě napadlý sníh se rázem proměnil v munici a stovky lidí rozpoutaly zuřivou bitvu. Jak tato sněhová válka vypadala, se podívejte ve videu.