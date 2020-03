V Británii zemřela 21letá dívka na Covid-19. Zdravotní potíže neměla

Smrt mladé Chloe potvrzuje, jak koronavirus může být nebezpečný pro nás pro všechny. Zdrcená rodina sdílela svůj příběh a informovala o smrti dívky na sociálních sítích. Příběh zveřejnil The Guardian.

Rodina jednadvacetileté Chloe uvedla, že jejich dcera zemřela na koronavirus. Pokud se to potvrdí, půjde o nejmladší oběť ve Velké Británii. Nemocnice zatím příčinu úmrtí nepotvrdila.

