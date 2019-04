V Británii zemřeli při nehodě mladí Slováci! Zůstaly po nich dvě děti

Slováci Marek (23) a Jana (23) Godlovi žili v anglickém městě Peterborough se svými dvěma dcerami – Nelou a Rachael. Bohužel se z dětí staly během pár minut sirotci. Jejich rodiče totiž zahynuli o půlnoci z pátka na sobotu při dopravní nehodě, informovaly tvnoviny.sk.

Podle informací britských úřadů mělo vjet auto do protisměru na dálnici a poté narazilo do vozidla, ve kterém cestovali právě manželé. S nimi jel také Janin bratr Tomáš. Nikdo z nich nehodu nepřežil. "Jedno auto jelo špatnou cestou a srazilo se čelně s další vozidlem, přičemž zabilo všechny tři jeho pasažéry," uvedl deník Mirror prohlášení místních úřadů.

O ztrátě svých blízkých informovala na sociálních sítích také rodina. "Můj bratranec zemřel při nehodě se svou manželkou a jejím bratrem v Peterboroughu. Budeš mi chybět. Odpočívej v pokoji," napsal Milan.

Peterborough crash: Three killed after car 'drives wrong way down slip road'



Cambridge Constabulary are investigating the fatal crash shortly before midnight last night and a man has been arrested on suspicion of causing death by dangerous driving pic.twitter.com/xmw4gTrLHE