V Brně neví, co s polní nemocnicí. Od založení v ní neležel jediný pacient

Brno zvažuje, co s polní nemocnicí, která vyrostla na tamním výstavišti. Zařízení se nevyužilo a jeho provoz stojí statisíce korun měsíčně. Ještě dražší je udržování pražské provizorní nemocnice na výstavišti v Letňanech. Ministerstvo zdravotnictví chce obě udržet v záloze minimálně do ledna pro případ další vlny pandemie.

Pražské a brněnské výstaviště – poprvé od konce války tady vyrostly polní lazarety, ale zatím v nich neležel jediný pacient. Podle lékařů se podařilo epidemii zpomalit jen chvíli před tím, než sem začali vozit první nakažené.

"V Jihomoravském kraji to bylo na knop a kdyby ta situace trvala ještě týden, tak jsme ji využili," tvrdí zdravotnický náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka.

Ministerstvo teď řeší, jestli nechat záložní nemocnice připravené. V Letňanech už prodloužili nájemní smlouvu do konce února. Za pronájem platí majiteli téměř 600 tisíc korun denně. Takovou částku zaplatí v Brně zhruba za čtvrt roku.

"Stojí to 50 tisíc za týden, takže zhruba 200 tisíc za měsíc," vyčíslila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Brněnské výstaviště pronajalo budovu za symbolickou jednu korunu. Platit se tak musí jen za pronajaté vybavení, například mobilní sprchy a toalety.

Provizorní nemocnice je teď uzavřená a budova se ani nevytápí, aby se snížily náklady. Připravená zůstane do ledna pro případ další vlny koronaviru. Ministerstvo zvažuje využití polních nemocnic také na hromadné testování nebo očkování.

V Praze jsou lůžka pro 500 pacientů, v Brně pro tři stovky. Úplné zrušení záložních lazaretů je podle brněnské primátorky předčasné. "Obávám se, že v brzkých jarních měsících nás může postihnout něco podobného a nechci to ukvapeně rušit. Pak to zase montovat by bylo zbytečné a ty náklady jsou opravdu minimální," řekla.

Podzimní vlna epidemie ukázala, že při exponenciálním růstu nakažených se zdravotní systém přetíží během několika týdnů. Světová zdravotnická organizace varuje před další vlnou nemoci, která prý může do Evropy přijít ještě před rozšířením vakcín.