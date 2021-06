VIDEO: V Budějovicích řádil rarášek, větrný vír vyděsil obyvatele sídliště

Raráška, někdy zvaného také jako prachový ďábel, mohli ve středu spatřit obyvatelé budějovického sídliště Vltava. Na videu je vidět, jak se větrný vír prohání po místním staveništi, kde dělníci pracují na výstavbě obchodního domu.



Teplé počasí raráškům v posledních dnech hraje do karet. Minulý týden ho natočil také muž na Blanensku. Nejprve spatřil silné víření prachu, a proto vzal do ruky mobilní telefon a celý jev točil. Během několika vteřin ale vzdušný vír neskutečně nabral na síle. Rozhodl se proto utéct do bezpečí.



Rarášek je vír, který vzniká hlavně nad rozpáleným povrchem, horký vzduch pak rotuje vzhůru. Rarášci jsou k vidění dokonce i na Marsu. "Ten průměr toho víru může být přes deset metrů a může být přes kilometr vysoký," uvedl hydrometeorolog David Rýva.

Pokud raráška potkáte, raději se mu vyhněte. Zranit vás totiž mohou odlétávající kameny. Existují případy, že vír s lehkostí bral do vzduchu i rozměrné stany. Vír se může točit desítky vteřin rychlostí až sto kilometrů za hodinu.

Lidi na Vysočině vyděsil přírodní úkaz, připomínal tornádo. Podívejte se na reportáž televize Nova: