V Českém Švýcarsku objevili obřího netopýra. Loví i malé ptáky!

Když přírodovědci z Národního parku v Českém Švýcarsku nahráli ten zvuk, bylo jim jasné, že jde o průlomový objev. Detektor v něm rozpoznal netopýra obrovského.

"Pro vědce je to ohromný objev. Je to taková malá senzace. To je náš největší netopýr vůbec. Může mít rozpětí křídel až 46 centimetrů. Je tak velký, že dokáže ulovit i menšího ptáčka," neskrýval nadšení mluvčí národního parku Tomáš Salov.

O výskytu netopýra obrovského v Česku vědci zatím spolehlivý důkaz neměli a považovali jej pouze za pravděpodobný na základě nedoložených pozorování z jižní Moravy.

Odvěké obavy lidí z velkých netopýrů zoologové vyvracejí. Lidé se netopýra obrovského (ani dalších druhů) bát rozhodně nemusejí.

"Netopýři jsou navzdory té pověsti, kterou mají, velice užitečné druhy právě tím, že se živí hmyzem. O člověka nejeví zájem. Ty kolize s člověkem jsou okrajovou záležitostí. Takže netopýrů se opravdu není potřeba bát," uklidňuje Salov.

Vědci ale v Českém Švýcarsku objevili ještě další druh, a to netopýra jižního. Ten naopak patří mezi ty nejmenší.