V Česku bude chumelit, tady bude ještě potřeba zimní výbava! MAPA

V posledních dnech se jaro přihlásilo o slovo a teploty stoupaly i k dvaceti stupňům nad nulu, zdá se ale, že na odložení bund a kabátů je ještě brzy. Zima se v následujících dnech podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) opět vrátí.

Ještě ve středu by měly teploty přes den stoupat k 11 až 15 °C, už v noci na čtvrtek by mohly klesat pod nulu. První sněžení by mohlo podle meteorologů přijít už ve čtvrtek, z počátku by mělo sněžit jen v polohách nad 1000 metrů, postupně by pak mohlo sněžit i v 600 metrech.

I během pátku bude ochlazování pokračovat, ČHMÚ očekává možné sněžení či déšť se sněhem už v polohách nad 400 metrů.

Akumulovaná sněhová pokrývka v centimetrech do neděle 14. 4. 2019.

V sobotu by měly teploty přes den vystoupat jen ke 2 až 6 °C, v noci by pak mohly klesat i k -2 °C, sněžení by se mělo objevovat i v polohách kolem 400 metrů, na východě pak v polohách nad 800 metrů.

Až v neděli by se mělo začít opět oteplovat, na většině území se očekává déšť, sněžit by mělo v Čechách zpočátku nad 500 metrů, postupně se bude sněžení objevovat v polohách nad 1000 metrů.

Na reportáž TV Nova o blížícím se ochlazení se můžete podívat zde: