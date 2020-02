V Česku chybí lék proti průjmu i na štítnou žlázu! Některé nemají náhradu

"Spektrum léků ve výpadku se průběžně mění. Momentálně chybí léky proti zvracení ve formě čípků a protizánětlivé léky pro pacienty s Crohnovou chorobou a některé další," uvedla na dotaz TN.cz mluvčí České lékárnické komory (ČLnK) Michaela Bažantová.

Lék na zánětlivé onemocnění střev na českém trhu chybí už od listopadu. Podle posledních zpráv by se měl znovu objevit ještě během února. Výpadek má přitom i náhrada tohoto léku, což lékárníci považují za obrovský problém. Kromě toho nadále chybí také přípravek proti průjmu Ercefuryl.

"V případě léčivého přípravku ERCEFURYL došlo k přerušení dodávek z výrobních důvodů. V lékárnách by dle posledních informací měl být tento lék opět dostupný v polovině dubna," informovala mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbora Peterová.

V první polovině února chyběly také léky s hormony štítné žlázy, které užívají tisíce Čechů. "Chyběla léčiva v různých silách, takže bylo obtížné přípravek u pacientů nahradit i přizpůsobeným dávkováním. Problém přetrvává u přípravků se 100 mikrogramy účinné látky," doplnila Bažantová.

Přerušené dodávky těchto léků potvrdil i SÚKL. "Důvodem výpadků je především zvýšená poptávka způsobená předchozím nedostatkem těchto léčivých přípravků na trhu a také skutečnost, že se jak jednotlivé lékárny, tak samotní pacienti předzásobují," dodala Peterová.

Nejčastěji však léky na českém trhu nejsou kvůli výrobním a dodavatelským nebo obchodním a marketingovým důvodům. Lékárníci se snaží výrobky nahradit jinými, pokud je to možné. Za náhrady ale obvykle pacienti zaplatí více než za původně předepsaný lék.

Důvodem výpadku může být i vyvážení léků do jiných zemí nebo nízko stanovená cena. "Avšak taková hlášení jsou velmi ojedinělá a nelze je tedy rozhodně považovat za hlavní příčinu výpadků léčiv na našem trhu," ujistila Peterová. Ministerstvo zdravotnictví pak může reexport léčiv úplně zakázat.

Farmaceutické firmy mají povinnost přerušení nebo ukončení dodávek nějakého léku na český trh ihned ohlásit. "Poté vyhodnocujeme - a to podotýkám nad rámec našich zákonných povinností - jeho nahraditelnost. (...) Pokud zjistíme, že lék není nahraditelný, ověřujeme i to, jak to vypadá s jeho vývozem do zahraničí," dodala mluvčí SÚKLu.

Lékárníci v posledních týdnech kvůli šíření koronaviru evidují také zvýšený zájem o respirátory, roušky a dezinfekční gely. "V některých lékárnách ještě mohou být desinfekční gely momentálně vyprodané, ale postupně jsou z distribuce opět dodávány. Stejná situace je i u roušek," dodala mluvčí ČLnK.

