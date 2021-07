V Česku dochází krev! Nemocnice akutně potřebují dárce

S vážným nedostatkem krve se potýkají nemocnice napříč celým Českem. Problémy mají v Praze, Ostravě, Plzni, Olomouci i menších městech. Situaci výrazně zhoršuje koronavirová epidemie. Zdravotníci žádají stávající i nové dárce, aby co nejrychleji přišli.

"V současné době máme kritický nedostatek transfúzních přípravků všech krevních skupin kromě skupiny AB," řekla TN.cz primářka transfúzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Daniela Dušková.

A podobně na tom jsou zdravotnická zařízení napříč celým Českem. V Ostravě mají málo skupin B+, AB- a 0, v Plzni dochází A+ a A-. Skupiny B+ a AB+ zase postrádají v Olomouci.

Mnohá odběrová místa podle Duškové fungovala dlouho v režimu home office, nedostatek krve prohlubuje také začátek turistické sezóny. "Dárci mají po návratu z některých destinací odklad až jeden měsíc i déle. Dalším důvodem je, že se dárci nechávají očkovat, momentálně nejčastěji proti covidu-19. To očkování přináší další odklad," vysvětlila primářka.

Podle zástupkyně primářky transfúzní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Alice Entrové nedostatek způsobil návrat nemocnice k běžnému režimu po koronavirovém útlumu. "Spotřeba krví stoupá, navíc se nám nakupili pacienti těchto skupin. Měli jsme enormální výdej, který se snažíme doplnit," uvedla.

Nedaly se udělat zásoby

Zásoby krve bývají před létem vždy nižší, letos je ale situaci kvůli koronaviru kritičtější. "Před začátkem léta se snažíme předzásobit, letos jsme ale neměli z čeho. Situace je stejná napříč celou republikou. Mluvila jsem s několika kolegy z velkých nemocnic, kteří potřebovali pomoc, ale bohužel na to nemáme kapacitu," pokračovala Dušková.

Zároveň ubezpečila, že VFN by zvládla mimořádnou situaci, jako je třeba větší autonehoda s více zraněnými. Je ale nezbytné zásoby krve co nejrychleji doplnit, jinak by musela nemocnice sáhnout po omezujících opatřeních.

"Potřebueme dárce krve, ať už registrované, nebo nové, abychom mohli zajistit fugnování nemocnice jako doposud. Naše rezervy jsou minimální," žádá Dušková.

Kdo může, ten má rychle přijít

Dárce mobilizují také v Olomouci, potřebují je v Plzni i jinde. "Naše zásoby krve se snížily. Vyzýváme dárce, aby co nejrychleji přišli," řekla mluvčí Fakutlní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.

"Oslovili jsme dárce, aby přišli ještě před svátky. Tento týden probíhají odběry ve velkém. Situace je stejně špatná asi v celé České republice. Volali nám i z Prahy, jestli nemáme krev na prodej, ozývají se i okolní nemocnice. Jednou z příčin je to, že se k očkování proti covidu dostala věková kategorie našich dárců, kteří potom dva týdny nemohou přijít krev darovat," uzavřela Entrová z olomoucké nemocnice.