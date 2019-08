V Česku je nedostatek krve, nejen dárci si vozí z ciziny exotické nemoci

Úrazy cyklistů, při sportování, zranění u dopravních nehod. Nemocnice v létě potřebují víc krve než obvykle. Ta ale není. S aktuálním nedostatkem krve se teď potýká třeba Nemocnice Na Bulovce.

"Naše nemocnice se také potýká s nedostatkem krve a situace se stabilizuje koncem září," potvrdil mluvčí Nemocnice Na Bulovce Filip Řepa.

Pravidelní dárci jsou přes léto na dovolených a navíc hrozí, že si z ciziny přivezou nějakou nemoc. Momentálně mezi hematology panují obavy ze západonilské horečky. "Preventivně odmítáme dárce na čtyři týdny, kteří ty země navštíví. Toto opatření platí do konce října," uvedl hematolog Miloš Bohoněk.

Darovat krev nemůže po dobu 28 dnů ani ten, kdo navštíví Vídeň v sousedním Rakousku. "Já jsem dárce, jedu na dovolenou a lékaři mi doporučili, abych se pak vyhnul darování krve," sdělil Martin Štěpánek.

Riziko přenosu smrtícího viru je ale i v Chorvatsku, na severu Itálie nebo v Bulharsku. Tam se dokonce nakažliví komáři v srpnu objevili poprvé v historii.

"Je to oblast Středomoří, Afriky, vyskytuje se v Maďarsku, Rakousku," vyjmenovala primářka kliniky infekčních onemocnění Hana Roháčová.

Nemoc se přitom navenek nemusí nijak projevit. I proto musí dárce na testy, aby neohrozil příjemce krve. "Ta krev po odběru prochází řadou procedur, takže pravděpodobnost, že tam ten virus zůstane, je malá, ale vyloučit to nelze," doplnila Roháčová.

Zatímco za celý loňský rok se v Evropě objevilo přes tisíc případů západonilské horečky, letos je zatím hlášeno 69 onemocnění.

Každým rokem během dovolených lékaři infekčních klinik bojují i s dalšími exotickými nemocemi, které si přivezou lidé z cest. Tisíce turistů dostanou průjem, stovky si přivezou závažné onemocnění a desítky jsou ohroženy na životě. V Česku už jsou choroby jako malárie, japonská encefalitida nebo žlutá zimnice.

Takzvanou faraonovu pomstu si ze severní Afriky podle statistik přiveze skoro každý druhý. Egypťan je na místní bakterie zvyklý, Středoevropan aby si po dovolené vzal dovolenou na zotavení. Bolesti břicha, nevolnost a zvracení přicházejí po konzumaci tamního jídla a pití.

Zřejmě jedno dítě, které se vrátilo z Afriky, stojí i za nákazou, která se během posledních dnů rozšířila na dětském táboře youtubera Taryho. 14 dětí a tři dospělí zvraceli.

Malárie

Co by v Asii, Oceánii nebo v Americe dali za naše komáry, ti sice štípou, ale nepřenášejí malárii. Každým rokem jí onemocní půl miliardy lidí, milion nakažených zemře. "Pokud se člověk vrací z malarické oblasti a má horečku, měl by neprodleně navštívit lékaře," doporučil lékař Milan Trojánek.

Dřív to byla pro našince exotická choroba, dnes už si s ní každý rok vytrpí své i stovky Čechů.

Chikungunya

Název si zapamatujte, zejména pokud cestujete do Afriky nebo například do Thajska. Virovou horečku odstartuje štípnutí moskytem. Horečka a až několik měsíců trvající bolesti kloubů dostanou po světě miliony lidí, u nás už s ní měly tu čest letos desítky lidí. "Souvisí to s tím, že proběhla epidemie v oblasti Thajska," vysvětlil Trojánek.

Vzteklina

U nás je vymýcená, naposledy ji odborníci zjistili u netopýra v Praze v roce 2015. Jenže ve světě s ní pořád bojují. Třeba na turisty oblíbeném Bali. Jedinou obranou je očkování, když už nemoc propukne, je smrtelná. Ročně se od netopýrů, psů, lišek nebo opic nakazí ve světě přes 55 tisíc lidí.

Japonská encefalitida

I tady za virové onemocnění může komár. Chorobu si můžete přivézt z celé jihovýchodní Asie. Očkování proti zánětu mozku existuje, ale musí to být jiná vakcína než ta, která se aplikuje proti klíšťatům.