Jak se chránit před ostrým letním sluníčkem radí dermatoložka Arenbergerová

Sluneční paprsky mohou mít negativní vliv na naši pokožku, ať už rizikem popálenin či podporováním jejího stárnutí. O tom, jak by se měl člověk před slunečním zářením bránit a jaký měl na kůži vliv covid, mluvila ve čtvrtek ve Snídani s Novou dermatoložka Monika Arenbergerová.

Pandemie koronaviru už je tu s námi více než rok. Lidé musí velmi často nosit roušky a respitátory a mít tak zakrytý obličej. Mnohým lidem ale právě časté nošení ochranných pomůcek způsobuje dermatologické problémy.

"Co se týče covidu, tak jsou tady dva aspekty. První je pozitivní, a to, že jsme se dlouho nevystavovali sluníčku a omezili ty rizikové dovolené. Na druhou stranu je tady riziko toho, jak jsme byli zavření dlouho doma, tak nás to teď táhlo více ven, a vystavovali se sluníčku zase více," řekla dermatoložka Monika Arenbergerová.

Sluneční záření zároveň ale podporuje vytváření vitamínu D v těle člověka, který je považován za jeden z nejdůležitějších při boji s covidem-19. "Já samozřejmě jako dermatolog to přes to sluníčko úplně nevidím. Takže si myslím, že všeho s mírou. Určitě na sluníčko ano, ale ne přes poledne. Vitamín D je lepší doplnit pomocí tabletek," dodala Arenbergerová.

Na celý rozhovor se podívejte ZDE:

Dermatoložka také upozornila, že lidé by neměli zapomínat se důkladně chránit pomocí krémů. V České republice je totiž UV index na úrovni mezi stupni 5 až 6, což je srovnatelné například s Chorvatskem. "Je důležité používat ochranné krémy. My je máme spojenné především s pobytem u moře, ale zapomínáme, že víkend v České republice může být podobně náročný," zakončila Arenbergerová.

O opalovací krémy není zájem, jejich prodej letos klesl. Podívejte se na reportáž televize Nova: