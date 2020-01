V Česku jsou desítky dětí beze jména. Některé případy šokovaly i poslance!

V České republice jsou desítky dětí, jejichž křestní jméno zní: Nezjištěno. Týká se to i manželů Havlíčkových se severních Čech. Na matrice zapsali jejich dceři do rodného listu Nezjištěno, protože se k zápisu nedostavil její otec. Tím je podle zákona bývalý manžel paní Havlíčkové. Biologickým otcem dnes už roční holčičky je přitom její současný partner. Jak se bude holčička jmenovat musí teď rozhodnout soud.

Než se paní Havlíčková rozvedla, trvalo to téměř tři roky. Během té doby už žila s novým partnerem. Otěhotněla a porodila holčičku. Protože se ale nestihla znovu provdat, podle zákona je ještě 300 dní po rozvodu otcem dítěte její bývalý manžel. "Jméno nemá. Má v rodném listě i v dokladech napsáno nezjištěno," tvrdí Petr Havlíček, biologický otec holčičky.

Manželé Havlíčkovi po několikaměsíčním obíhání úřadů nakonec museli případ dát k soudu. Od toho jim ale prý přišla nečekaná odpověď. "Buď to máme nechat tak být s tím, že až malé bude 18 let, že se sama rozhodne, jak se bude jmenovat," uvedl první variantu pan Havlíček.

Anebo se mají do Olomouce vydat bývalého manžela hledat a přesvědčit ho, ať se otcovství vzdá. Ten má ale trvalý pobyt na úřadě a kde ho hledat, Havlíčkovi nevědí. "Nevíme, jak to bude u zápisu do školky, do školy, jestli ji vůbec vezmou. I když jdeme k lékaři, tak na nás blbě koukají," stěžují si Havlíčkovi.

"Je otázkou, jestli není lepší zkusit něco jako prohlášení o nezvěstnosti tatínka, což se běžně dělá, když tatínci nereagují, nepřebírají si poštu atd.," radí advokátka Daniela Kovářová. Komplikovanost případu překvapila i některé poslance. "Z toho, co známe z toho příběhu, tak se tomu soudu do toho možná moc nechce, protože to není triviální rozhodnutí," vyjádřil se Marek Benda (ODS).

V tuto chvíli by měl rozhodně jednat soud. Ten by měl, pokud není možné dohledat otce, který je zapsaný v matrice, určit opatrovníka a řízení dokončit, aby nezletilé dítě mělo v rodném listě jméno a ne nezjištěno," tvrdí Kateřina Valachová (ČSSD).

Samotné úřady přiznávají, že je proces zdlouhavý. Ročně řeší matriky desítky podobných případů. Ministerstvo vnitra v současnosti eviduje celkem 155 občanů, kteří mají místo křestního jména v rodném listě zapsáno "nezjištěno". Ještě před třemi roky jich bylo dokonce asi o stovku víc. Většinou se jedná o malé děti.

Obvykle se jméno dítěte do matriky zapíše po souhlasném prohlášení rodičů. Když jeden z nich není znám, nebo je zbaven rodičovských práv, zapíše se jméno dítěte podle prohlášení druhého z rodičů.

Ve chvíli, kdy se matrika dozví, to jméno není možné určit, tím, že třeba jeden z rodičů není dohledatelný, nebo jeden z rodičů nesouhlasí s daným jménem, do měsíce musí informovat soud.

Jméno dítěte je nezjištěným také v případech, kdy není znám ani jeden z rodičů, případně rodiče vyberou takové jméno, které do matriky nelze zapsat. Ve všech těchto případech je pak rozhodnutí o jménu dítěte na soudu.

Člověk s nezjištěným jménem může doklady dostat - ať už občanský průkaz nebo cestovní pas. Samozřejmě je tam uvedeno "nezjištěno" s tím, že žadatel je informován o tom, že soud již v brzké době rozhodne. Vystavení občanského průkazu nebo cestovního pasu na jméno "nezjištěno" ale může vést k případným problémům při prokazování totožnosti.

"V případě kontroly a to zejména v zahraničí by rodiče mohli očekávat nemalé problémy," varuje advokát Jan Černý. Nepříjemnosti mohou nastat i u dětí cizinců žijících v Česku, které pak mohou mít problém získat například oprávnění k pobytu nebo doklady, se kterými by mohly zemi opustit.