V Česku může mít zbraň téměř každý. Stačí splnit jednu podmínku

Češi si mohou legálně pořídit řadu zbraní na osobní obranu a naše zákony patří mezi nejliberálnější v celé Evropě. Pro běžné obranné prostředky stačí dovršení osmnácti let věku. Lidé, kteří se ozbrojí, by ale měli vědět, co je to přiměřená obrana.