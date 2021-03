V Česku porodila 61letá žena! Trend starších matek se nezastavuje

Porodníci jsou znepokojeni, že přibývá matek, které rodí v pokročilejším věku. Vůbec nejstarší maminkou v tomto tisíciletí je podle Českého statistického úřadu 61letá žena, která se do statistik zapsala v roce 2008. Vloni se k jejímu rekordu přiblížila 52letá rodička v Olomouci.

Olomoucká fakultní nemocnice se znepokojením vyhodnocuje statistiky porodů, z kterých je stále patrný zvyšující se věk matek. "V roce 2020 ani v jednom z měsíců neklesl věk rodičky pod 40 let," konstatovali lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc.

Porodníci se proto zapojili do osvětového projektu In time, jehož prostřednictvím informují hlavně vysokoškoláky mimo jiné o úskalích početí dítěte v pokročilém věku. Na tuto skupinu se zaměřili proto, že právě u lidí s vysokoškolským vzděláním je patrné, že příchod potomků odkládají.

"Samozřejmě nemáme právo soudit motivaci párů k odkládání početí dítěte. Jsme připraveni pomoci všem. Jako odborníci chceme, aby mladí dospělí měli dost informací o možných komplikacích, které mohou provázet početí, těhotenství a porod ve věku, který není tzv. in time," uvedl Radovan Pilka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc.

Zatímco v roce 1990 se celorepublikový věkový průměr maminek pohyboval kolem 25 let, sedm roků po přelomu tisíciletí dosáhl v Olomouckém kraji 29,1 let. A o 12 let později (v roce 2019) bylo rodičkám v tomto regionu v průměru ještě o půldruhého roku víc.

K nejstarším rodičkám na světě se před pěti lety přiřadila Italka Maria Rosaria Veneruso, která rodila také až ve svých 61 letech. Chlapeček Elia byl jejím vůbec prvním potomkem. S manželem ho počali přirozenou cestou, tedy bez umělého oplodnění.

Španělka porodila ve svých 65 letech. Podívejte se na reportáž TN.cz: