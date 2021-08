V Česku přibývá nerozhodných voličů. Jde především o mladé lidi

V České republice přibývá nerozhodnutých voličů. Podle dat agentury Median je to asi třetina ze všech lidí, kteří plánují jít k volbám. A průzkumy říkají, že na tom nejvíc tratí koalice Pirátů a STAN a také hnutí SPD. Nejstabilnější základnu mají naopak ANO a komunisté.

Téměř 35 % dotázaných váhá, komu hodí v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny svůj hlas. A to je nejvíce od dubna letošního roku. "Je to v tuto chvíli, tedy tři měsíce před volbami, poměrně velké číslo, kdy více než třetina našich spoluobčanů neví, koho přesně bude volit,“ informoval ředitel agentury Median Přemysl Čech.



"Zatím ještě nevím a budu hodně přemýšlet. A ještě se budeme radit doma. S dětma, mladými, kteří tomu více rozumí. Ale fakt do poslední chvíle ještě nevím,“ uvedl jeden z oslovených.



"Já nebudu volit nikoho. Protože si myslím, že teď je ta politická scéna velmi špatná,“ řekl další dotázaný.



Mezi nerozhodnutými jsou hlavně mladí lidé. Podle Medianu jde hlavně o dosavadní voliče koalice Pirátů a STAN. "Je to takový postupný proces. Řekněme rozčarování, že možná mezi těmi mladými lidmi začíná převládat taková dlouhodobá skepse,“ doplnil Čech.



"Protestní a středové strany mají problém v tom, že velmi těžko oslovují nějaké pevné voliče, kteří by se jich drželi po celé volební období,“ vysvětlil politolog Lukáš Jelínek.



Podle politologů je ale běžné, aby se lidé rozhodovali až v řádu týdnů před samotnými volbami. Letošní váhání mohlo prý zapříčinit i to, že do klasických předvolebních témat zasáhla pandemie koronaviru.

Váhání voličů politické strany netíží. Podle zástupců se může ještě ledacos změnit. Na co je budou lákat, se dozvíte v reportáži: