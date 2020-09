Skautů a skautek přibývá. I během pandemie se přihlásilo rekordní množství nových členů. Sami skauti říkají, že je to pravděpodobně i tím, že nejde o finančně náročný kroužek. Rodiče jsou zase nadšení z toho, že se děti naučí něco nového, co by se jim mohlo v životě hodit.