V Česku prudce stoupla spotřeba roušek. Podívejte se, jak se vyrábí

V Česku se během koronakrize stonásobně zvýšila spotřeba roušek, a to ze dvou milionů na 200 milionů měsíčně. A protože evropský trh už nechce spoléhat na drahé a nevyzpytatelné dodávky z Číny, výroba se rozjíždí nejen v Evropě, ale i v Česku. Například v Červeném Kostelci. Podívejte se, jak taková rouška vzniká.

Spíš než tovární halu, připomíná výrobna laboratoř. Každý návštěvník sterilního prostředí musí mít na sobě plášť, ochranné rukavice, čepici i návleky. Veškeré vstupní materiály jsou české výroby a nová linka je zkonstruovaná na míru. Stála deset milionů.

"Dávali jsme jim požadavky, aby vyrobili přesně takovou roušku, jakou mám na sobě. Aby měla dvojitý lem, zatavený drátek, průduchy, postranní pásky, aby přiléhaly k tváři," popsal ředitel společnosti Tomáš Mertlík.

Tělo roušky má čtyři vrstvy, dvě krycí, jednu filtrační a pak nejdůležitější část, nanovrstvu. "Je schopná zachytit 93 % nejen bakterií, ale i virů," informuje manažer kvality Vladislav Formánek.

Jedna dvoukilometrová role, ze které se vyrábí krycí vrstva, vystačí na deset tisíc roušek. Na první pohled jednoduchý stroj všechny vrstvy spojí pomocí ultrazvuku. Dalším krokem je pak nastavení gumiček, a nakonec každý kus zkontroluje obsluha linky.

Jedna takováto linka od českého výrobce dokáže za měsíc vyrobit 4 miliony nanoroušek. V červenokostelecké firmě mají ještě dvě starší linky, měsíčně teď vyrábějí 5 milionů kusů nanoroušek. Do konce prázdnin by to měl být dvojnásobek.