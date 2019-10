V Česku přibývá znásilnění! Je jich nejvíc za posledních 10 let

Mezi lety 2009 až 2018 bylo znásilněno v průměru 448 lidí. Letos bylo tohle číslo výrazně překročeno už za prvních osm měsíců, kdy jde za tohle období o nejvyšší číslo od roku 2009. Oproti loňsku se počet evidovaných znásilnění zvýšil o 7,3 procenta.

"Jestli je růst počtu případů dán větší odvahou českých žen tyto případy hlásit nebo jestli skutečně tato trestná činnost roste, musí být předmětem dalšího šetření. Určitě není možné nad těmito čísly mávnout rukou," řekla lektora sebeobrany Jasmína Houdek, jejíž tým analýzu vypracoval.

Tým se také zabýval objasněností případů. Ze statistik vyplývá, že spolu se zvyšujícím se počtem znásilnění objasněnost těchto trestných činů mírně klesá. Průměrná objasněnost znásilnění za prvních osm měsíců v letech 2016, 2017 a 2018 byla 60,17 procent. Letos objasněnost poklesla – policie vyřešila 54,3 procent případů.

Jasmína Houdek zdůraznila důležitost odvrácení útoku ještě před tím, než agrese vypukne. "Jsem přesvědčena, že 90 % krizových situací lze předejít účinným odvrácením samotné fyzické agrese. Je to možné učinit slovně, ale i nonverbálně. Naučit se to může každý," vysvětlila lektorka.

"Sebeobrana je jistě skvělá věc, změnit se ale musí hlavně muži. Pokud v jakékoliv zemi na světě začne stoupat počet znásilnění, je nutné se tomu intenzivně věnovat. V této souvislosti bych chtěla apelovat na české politiky, aby ratifikovali Istanbulskou úmluvu, stejně jako to už udělalo Nizozemí," řekla nizozemská spisovatelka Saskia Noort, která byla znásilněna ve svých čtrnácti letech. Bolestivou vzpomínku tajila dlouhých 30 let. O znásilnění promluvila, když světem začala hýbat kampaň Me too.