V Česku rostou veškeré ceny. Ohrožené jsou hlavně rodiny s dětmi

Současného zdražování cen se nejvíc obávají rodiny s dětmi. Stoupající ceny znamenají velký zásah do rodinných rozpočtů a lidé, kteří už teď řeší měsíční výdaje, na tom budou ještě hůř. Největší strach mají ze zdražování bydlení a jídla.

Marie Janová si s manželem pronajímají malý domek v Roudníkách na Ústecku. Mají 3letého syna, půlroční dceru, dva psy a šest koček. Měsíčně jen za jídlo vydají okolo 13 tisíc korun. Nakrmit celou rodinu znamená vyšší výdaje než náklady na pronájem domku.



"Nejhorší jsou asi teď ty nákupy pro děti, protože plíny, mléko jsou dost náročný finančně. Začali jsme dokonce teď víc pěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Ty ceny jsou už do očí bijící," uvedla paní Marie.



A Janovi bohužel musí počítat s tím, že bude ještě hůř. Náklady jim zvednou i poplatky za vodu, která zdražuje po celé republice. "Nájem je i s vodou nějakých 10 tisíc. Teď se bude zvedat i záloha na tu vodu, takže počítám, že to bude zase nějaká tisícovka," myslí si Marie Janová.



Ani zdaleka ale nejsou s nutnými náklady u konce. Citelnou položkou jsou pochopitelně náklady na cestování, elektřinu nebo opravy staršího auta. Dosud měsíčně vydají necelých 40 tisíc, už teď počítají, že si na každé položce připlatí okolo 10 procent. Měsíčně tak rodina zaplatí o 4 tisíce více.



"Jestli to takhle bude pokračovat dál, tak asi budeme muset víc pracovat nebo já nevím. Kluk teď bude nastupovat do školky, takže čekám, že to bude náročnější období, kdy musíte zase komplet pořádně vybavit ten šatník," dodala matka od rodiny.



Jedinou výhodu zdražování Janovi vidí v tom, že oba přestali kouřit. Důvod byl jeden jediný, ušetřit peníze pro děti.

Na čem chtějí lidé ušetřit a u jakých produktů jim zvýšení ceny vadí nejvíce? Na to jsme se ptali přímo v ulicích: