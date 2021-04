V Česku fungují inkubátory pro lososy. Líhnou se v nich tisíce rybiček

V Národním parku České Švýcarsko se líhnou malí lososi. Před dvěma měsíci dali rybáři do plovoucích inkubačních schránek sto tisíc jiker a na konci dubna by se už mohly první rybičky prohánět řekou Kamenicí.

V inkubačních schránkách se ze sto tisíc jiker už vylíhli malí lososi. Rybky jsou zatím vyživované žloutkovým váčkem a odborníci pravidelně dohlížejí na jejich další vývoj. "Inkubační schránky je potřeba jednou týdně čistit od případných mrtvých jiker nebo váčkového plůdku mrtvého, aby se nezaplísnily," říká ichtyolog Jiří Křešina.

Výhodou této metody je, že plůdek bude vysazen do říčky, kam se má v budoucnu vrátit. "Takže by měl mít mnohem líp vyvinutý tzv. "homing" - vlastnost, která napomáhá dospělým lososům vrátit se zpět do místa, kde se narodili," doplňuje Křešina.

To by mělo být asi za pět let. Tři roky losos zůstává v řece, pak odpluje do moře, kde je asi dva roky. Poté se vrací na místo, kde se vylíhl, aby se tam vytřel. Kamenice je v Českém Švýcarsku jedinou řekou, kam se lososi vrací pravidelně.

"Z lososího pohledu, když je dobrý rok, tak se jich vrátí několik desítek, když ten rok je suchý a velmi teplý a řeky málo vodnaté, tak se dokáží vrátit jenom někteří jedinci," popisuje Tomáš Salov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko.

Zhruba do 30. let minulého století byl losos u nás běžnou rybou. Pak ale kvůli masivní výstavbě jezů a přehrad a zhoršující se kvalitě vody vymizel. Od roku 1998 rybáři lososy do českých vod zase vysazují. Pokud vše půjde tak jak má, budou první lososi vypuštěni do řeky na přelomu měsíce dubna a května.

