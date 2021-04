V Česku se mění jména ptáků! Ze strnada se vyklubala ostružka

Tak například u strnada severního si ornitologové byli desítky let jistí jeho názvem. Díky pokroku v molekulární biologii už ale vědí, že patří dokonce do úplně jiné čeledi. "Tam se mění jméno, protože na základě nejnovějších vědeckých poznatků to není strnad, ale je to druh, který patří do samostatné čeledi ostružkovití,“ vysvětluje Miroslav Čapek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Takže na strnada severního rychle zapomeňte a seznamte se s ostružkou severní. "Největší překvapení bylo přeřazení toho strnada do úplně jiného rodu, to jsem nevěděl. Já jsem zvyklý na původní názvy, ale ta změna je logická, tak proč ne," podotýká ornitolog Martin Pudil.

"Celkem budeme revidovat přes 11 tisíc ptačích druhů celosvětově. Dosud jsme jich zrevidovali 1372," doplňuje Čapek. Mění se 12 procent ptačích jmen. Vědcům vadí, že pro některé ptáky, jako je třeba holub zelenokřídlý, se používá i přes deset různých názvů.

Další jsou pojmenovaní na základě mylných překladů. Typickým příkladem je chaluha pomořanská. "Ta nemá nic společného s Pomořanskem. Vzniklo to mylným překladem vědeckého jména a je to druh, který se vyskytuje na moři," popisuje Čapek. A tak se z chaluhy pomořanské rázem stala chaluha pomořská.

Ze zhruba 400 druhů ptáků žijících v Česku měli vědci pochybnosti u 32 z nich. Některá z pojmenování potvrdili a sedm ptáků přejmenovali. Vědci odhadují, že úprava českého názvosloví ptáků potrvá minimálně rok.

Která ptačí jména už se stihla změnit?