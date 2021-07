V Česku se objevil rakovinotvorný jogurt, výrobce ho stahuje z obchodů

Na český trh se dostal mléčný výrobek obsahující stopové množství rakovinotvorného etylenoxidu. Státní veterinární správa (SVS) objevila tento pesticid v produktu "Kunín Pohár mléčný dezert 150 g" a v současné době jej výrobce z vlastního rozhodnutí stahuje z obchodů. SVS o tom informovala v tiskové zprávě.

Do prodejen distribuoval výrobce 385 tisíc kusů produktu a prodávají ho různé obchody. Jogurty, ve kterých byl pesticid nalezen, mají datum spotřeby od 21. do 23. července a od 27. do 29. července tohoto roku, dezerty s jiným datem spotřeby jsou bezpečné.

Pokud nebezpečný výrobek mají spotřebitelé doma, neměli by podle SVS dezert konzumovat a mohou ho vrátit v místě, kde jej koupili. Bude jim vrácena kupní cena i bez předložení pokladního dokladu.

Etylenoxid, který není v EU povolen, se používá v některých zemích pro regulaci zrání a pravděpodobně se objevil v přidané látce Flanogen, která se dostala na unijní trh. Pesticid má karcinogenní účinky a není pro člověka v jakékoliv hladině bezpečný.

