V Česku je další varianta koronaviru, potvrdila se indická mutace

"Paradoxně nebyla nemocná ona, ale její indická spolubydlící," řekl deníku Právo ministr. Vědci aktuálně zjišťují, jestli je tato varianta viru infekčnější či odolnější proti vakcínám.

"Máme to relativně dobře vytrasováno. A protože neprobíhala výuka, tak se to zásadně nerozšířilo,“ doplnil Arenberger. Zároveň deníku řekl, že takzvané sekvenování vzorků považuje za zásadní. Jeho resort proto ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv zjišťoval, jak jsou na tom kapacitně laboratoře, které by se mohly do rozpoznávání variant viru zapojit. Vláda přitom už pro laboratoře dala stranou asi 160 milionů korun.

"Umožní nám to sekvenovat asi 8400 vzorků měsíčně, které budou podezřelé. Třeba u očkovaných osob, kde bude divný průběh onemocnění,“ popsal Arenberger, podle kterého by se vše mohlo naplno rozběhnout příští měsíc.

I když zatím není jasné, jak moc je tato varianta viru odlišná od původního, nezmutovaného kmene, je faktem, že v Indii je aktuálně stav epidemie covidu kritický.

Dokazují to i aktuální čísla z druhé nejlidnatější země světa, která třetí den v řadě překonala rekord u počtu nových případů i úmrtí. Jak připomíná britská BBC, za uplynulé tři dny úřady evidují bezmála milion nových případů, za poslední den je jich 346 786. Za stejný časový úsek zemřelo 2624 infikovaných. Někteří i kvůli tomu, že nemocnicím v nejzasaženějších oblastech dochází nebo už došel kyslík podávaný pacientům.

Pusťte si reportáž o rychle se zhoršující situaci v Indii:

