V Česku se otevírají multiplexy. Diváky čekají premiéry velkých trháků

S rozvolněním se u nás konečně po téměř roce otevřela i všechna kina a to včetně multiplexů. A na plátnech se tak objeví i odložené premiéry už natočených hollywoodských trháků.

Nový James Bond, Top Gun nebo Rychle a zběsile 9. To jsou nejočekávanější filmové novinky, které se kvůli pandemii nedostaly na plátno. A to kvůli pozdrženému natáčení a posunutým premiérám. Třeba v případě příběhu Jamese Bonda se to stalo hned třikrát.

Česká kina loni prodala jen třetinu vstupenek z toho, na co byla zvyklá před pandemií. Teď je ale čeká období doslova nabité premiérami. Jen do konce měsíce má v kinech startovat dvacítka nových snímků.

"Ty hotové projekty, které už teď měly generovat vysoké částky, stále leží někde uskladněné na páscích nebo disku a bohužel nevydělávají peníze," uvedl redaktor televize Nova Michal Čoudek.

Mezi filmy, které zatím čekají, kdy a jestli vůbec se dostanou do kin, je i několik desítek českých.

Kina včetně multiplexů se otevřela ve čtvrtek. A lidé si tak konečně mohli užít velké plátno a kvalitní zvuk. Kina ale zatím velkou návštěvnost nehlásí. Podle majitelů je to kvůli stále přetrvávajícím hygienickým opatřením.

