V Česku se plánuje vysokorychlostní trať. Vlaky by jely přes 300 km/h

Už za sedm let by se Češi mohli projet po vysokorychlostní železnici. Vlaky by po ní mohly jezdit rychlostí přes 300 kilometrů v hodině. Půjde o několik desítek kilometrů dlouhý úsek z Prahy do Polabí. Plánuje se však celá síť takových železnic, která má propojit české regiony i zahraničí.

Z Prahy do Brna za hodinu a do Ostravy za dalších 60 minut. Vysokorychlostní trať by mohla čas cestování zkrátit až o dvě třetiny. "Přiblíží to lidi k sobě, zvýší to kapacitu a spojení celého systému. Zefektivní se železniční doprava v České republice,“ informoval vedoucí koncepce vysokorychlostních tratí Martin Švehlík.



Tratě budou určeny pro osobní dopravu, půjde o obdobný model, jako mají třeba ve Francii, se kterou Správa železnic (SŽ) spolupracuje. Na vysokorychlostních tratích budou vlaky moci jezdit rychlostí 220 až 320 kilometrů za hodinu, což je výrazně více než nyní.



Cestující by se takovou rychlostí mohli projet v roce 2028. První úsek nové tratě má vést v Polabí východně od Prahy. Kompletní síť vysokorychlostních tratí by pak měla spojovat celkem šest českých metropolí a mířit dál do zahraničí. Jenže to ještě chvilku potrvá.



"Ono takovéto stavby se skutečně dělají na desetiletí. Celkově je ten koncept vázán až do roku 2040,“ vysvětlil ředitel SŽDC Jiří Svoboda.



A právě kvůli tomuto datu je Česko často kritizováno sousedy. Například se Saskem se už před lety dohodlo na společném vybudování vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan. Hotová měla být v roce 2030. A experti kritizují i to, že se neplánují další spojení do Německa.



"V síti vysokorychlostních tratí zcela chybí spojení Prahy s Plzní a vlastně i s Bavorskem. Kromě toho, že se připravujeme o možnosti nějakého rychlého spojení do zahraničí, a to jak českých občanů za prací a turistů sem, tak je to i otázka tranzitu pro nás, na kterém můžeme vydělávat,“ uzavřel dopravní expert Petr Šlegr.



Celková cena vysokorychlostní železniční sítě má být zhruba 500 miliard korun.

