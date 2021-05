V Česku se rozvolní další covidová opatření. Podívejte se, co se změní

Už v pondělí čeká Česko další vlna rozvolnění. Do lavic základních škol se vrátí všichni žáci. A prezenční výuka se rozjede také na středních a vysokých školách. Otevřou se hotely a penziony a na vnitřních sportovištích může najednou sportovat až 30 lidí. Od pondělí se můžou registrovat na očkování lidé nad 35 let. Rada vlády bude hned z kraje týdne také řešit otevření vnitřních prostor restaurací, které je plánované na 14. června.

Česko se v pondělí dočká výrazného rozvolnění. A to hned v několika oblastech. Hotely a penziony se otevírají, vyprodáno však zatím nehlásí. "Je to skvělá zpráva. Co se týče rezervací, nevidíme razantní nárůst poptávky. Máme vyčištěno, vyleštěno, momentálně kolega sází květiny na terasu,“ popsal ředitel hotelu Alcron Michal Chour.



Personál bude muset zkontrolovat, že host má negativní test, doklad o prodělané nemoci nebo alespoň první dávku očkování. Do normálního režimu se vrátí žáci na základních, středních i vysokých školách. Děti dokonce můžou odjet i na školu v přírodě.



"Jedeme do Krkonoš, do Malé Úpy,“ těší se ředitel gymnázia Jakub Pour. Ve školách se bude také méně testovat. "Rodiče uvítali, že děti budou testovány pouze jedenkrát týdně,“ doplnil Pour.



Jiná pravidla platí na uměleckých školách. Pokud budou mít studenti negativní testy, výuky se jich může zúčastnit neomezené množství, pokud testy mít nebudou, může jich být maximálně 10. Od pondělí si můžete také zajít třeba na jógu nebo zahrát florbal.



"Skupinu, která sportuje společně, může tvořit až 12 hráčů. Jinak na celém sportovišti se může pohybovat 30 lidí,“ informoval ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).



Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se mohou školy vrátit také k hodinám tělocviku. Od pondělí se rovněž můžou pořádat akce pro 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku. Lidé na hromadných akcích mohou ale vždy obsadit jen polovinu maximální kapacity místa, kde se akce koná. Nejvíce jich může být 500. Od pondělí můžete jít i do kina, ale popcorn ani pití si tam nedáte.



Za sobotu přibylo 334 nakažených, je to téměř o polovinu méně než před týdnem. Počet potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel klesl už na 47.