V Česku se výrazně ochladí! Udeří přízemní mrazíky, spadne i první sníh

Po krásném slunečném víkendu do Česka během pondělí dorazí studená fronta a přinese s sebou výrazné ochlazení. Meteorologové od poloviny týdne očekávají i přízemní mrazíky, na horách by měl dokonce napadnout první sníh. Závěrem týdne se ale znovu oteplí a teploty se opět vyšplhají přes 20 stupňů.

Po teplém a slunečném víkendu je na čase schovat letní oblečení a vytáhnout svetry a šály. V pondělí totiž přes Česko začně postupovat studená fronta od severu. "Přejde přes naše území v noci na úterý a za ní k nám bude proudit studený vzduch od severozápadu," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Studená fronta s sebou do Česka přinese nejen výrazné ochlazení, ale také více oblačnosti. Té začně přibývat od severu, zpočátku se ale ještě dočkáme jasné až skoro jasné oblohy. Postupem dne však se však objeví přeháňky a déšť. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 17 až 22 stupňů, na jihu a jihovýchodě to může být až 24 stupňů.

V úterý bude zpočátku velká oblačnost a místy se objeví i přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat okolo 13 až 9 stupňů, přes den kolem 14 až 18 stupňů. Na jihovýchodě bude opět o něco tepleji.

Ve středu bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Na vrcholcích hor meteorologové očekávají dokonce smíšené přeháňky. Teploty v noci se budou pohybovat od 8 do 4 stupňů, ve dne od 12 do 16 stupňů.

Ve čtvrtek bude počasí podobné, ale o trochu studenější. Připravit bychom se měli především na velmi chladné ráno - teploty v noci klesnou na 6 až 2 stupně a místy se objeví i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 11 do 15 stupňů. Na vrcholcích hor opět mohou být smíšené srážky.

V pátek se začne obloha vyjasňovat a postupně se opět oteplí. Ráno ale bude stále velmi chladné, teploty klesnou k 6 až 2 stupňům a ojediněle se opět mohou objevit přízemní mrazíky. Přes den teploty budou okolo 12 až 16 stupňů.

Víkend bude slunečný, s jasnou až polojasnou oblohou. Ráno se ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty budou takřka mrazivé - budou se pohybovat od 5 do 1 stupně a místy je budou doprovázet přízemní mrazíky. Postupně stoupnou na 8 až 4 stupně. Přes den však teploty výrazně stoupnou. Pohybovat by se měly od 15 do 20 stupňů, v neděli dokonce postupně až od 20 do 25 stupňů.